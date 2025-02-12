Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман называет предложение Маска попыткой «замедлить нас»

В интервью на саммите AI Action Summit в Париже во вторник генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал нежелательное предложение Элона Маска о покупке некоммерческой организации OpenAI за 97,4 миллиарда долларов «попыткой затормозить [OpenAI]».
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