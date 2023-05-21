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«Лишь бы по громче был заголовок»: военкор Симонов прокомментировал вбросы СМИ о боях в Артемовске

«Лишь бы по громче был заголовок»: военкор Симонов прокомментировал вбросы СМИ о боях в Артемовске

Некоторые СМИ в погоне за громкими заголовками искажают реальное положение дел на фронте. В настоящее время в Артемовске все боевые действия прекращены, сообщил в Telegram-канале «Позывной Брюс» военный корреспондент Александр Симонов.

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