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Рогов: Зеленский хотел обменять Курскую АЭС на Запорожскую

Рогов: Зеленский хотел обменять Курскую АЭС на Запорожскую

Владимир Зеленский хотел обменять Курскую АЭС на Запорожскую, но не вышло, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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