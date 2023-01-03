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На стадионе «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем» включили песню Hey Jude. Невилл подпевал в прямом эфире

На стадионе «Брентфорда» после победы над «Ливерпулем» звучала песня Hey Jude. Песню группы The Beatles болельщики исполняют в честь полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, на подписание которого претендует «Ливерпуль».

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