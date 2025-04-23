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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выиграл 3 из 4 последних матчей. Дальше – финал Кубка с «Барселоной»

Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе» в 33-м туре Ла Лиги – 1:0.  Это третья победа «сливочных» в четырех последних матчах.

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