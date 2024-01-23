Бочкарев рассказал о строительстве жилья по программе реновации в рамках реализации 22 проектов КРТ

Свыше 1,8 млн кв м недвижимости построят по программе реновации в рамках проектов КРТЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал жителям города, что в 2023 году правительством Москвы приняты решения о реализации 22 проектов комплексного развития территорий, где планируется построить в том числе свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.