Как выбрать качественное безалкогольное шампанское на Новый год

Игристое вино — важный элемент новогоднего стола. Но что делать тем, кто не может пить алкоголь по состоянию здоровья или решил отказаться от него, чтобы не вредить организму? В таком случае можно заменить напиток на безалкогольный.
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