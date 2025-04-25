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Древаль: Зеленский делает всё для потери Украины

Древаль: Зеленский делает всё для потери Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда ведут разрушительную для Украины политику. Об этом заявил генеральный директор Российского общества «Знание», член Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ Максим Древаль.

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