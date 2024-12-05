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Племянник главы Минобрнауки Дагестана погиб в зоне СВО

Племянник главы Министерства образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева и ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) Ахмеда Бучаева Магомед погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в ноябре.

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