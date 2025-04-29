"Посадили самого крутого русского генерала": Спартака отправили за решётку. Враг ликует

АС

Александр Сысоев

Пусть могущественный Шойгу даст свой, жутко компетентный комментарий по поводу ареста Попова. Заодно объяснит, почему его хваленой "Арматы" до сих пор нет на фронте. Это непосредственно под руководством Шойгу было создано гнездо бездарных коррупционеров, называемое Министерством обороны. Лучше бы он заткнулся и молчал в своей почетной "ссылке" - Совбезе.