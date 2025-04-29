Царьград Коллаж Царьграда Приговор генералу Спартаку – Ивану Попову, экс-командарму-58, которого отказались отпускать на СВО, куда он просился, – вызвал ликование в стане наших врагов.
"Посадили самого крутого русского генерала": Спартака отправили за решётку. Враг ликует
Комментарии
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Амара Карпова
Свободу Попову-НАРОДНОМУ ГЕНЕРАЛУ❤️🙏🙏🙏Верните Суровикина🙏🙏🙏
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
неужели начальник страны такой идиот, что устраняет самых толковых генералов?
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8 час.
АС
Александр Сысоев
Пусть могущественный Шойгу даст свой, жутко компетентный комментарий по поводу ареста Попова. Заодно объяснит, почему его хваленой "Арматы" до сих пор нет на фронте. Это непосредственно под руководством Шойгу было создано гнездо бездарных коррупционеров, называемое Министерством обороны. Лучше бы он заткнулся и молчал в своей почетной "ссылке" - Совбезе.
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7 час.
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