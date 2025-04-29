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"Посадили самого крутого русского генерала": Спартака отправили за решётку. Враг ликует

"Посадили самого крутого русского генерала": Спартака отправили за решётку. Враг ликует

Царьград Коллаж Царьграда Приговор генералу Спартаку – Ивану Попову, экс-командарму-58, которого отказались отпускать на СВО, куда он просился, – вызвал ликование в стане наших врагов.

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Комментарии
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Амара Карпова
Свободу Попову-НАРОДНОМУ ГЕНЕРАЛУ❤️🙏🙏🙏Верните Суровикина🙏🙏🙏
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
неужели начальник страны такой идиот, что устраняет самых толковых генералов?
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8 час.
АС
Александр Сысоев
Пусть могущественный  Шойгу  даст свой, жутко компетентный комментарий по поводу ареста Попова. Заодно объяснит, почему его хваленой &quot;Арматы&quot; до сих пор нет на фронте. Это непосредственно под руководством Шойгу было создано гнездо бездарных коррупционеров, называемое Министерством обороны. Лучше бы он заткнулся и молчал в своей почетной &quot;ссылке&quot; - Совбезе.
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7 час.
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