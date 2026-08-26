В Смоленской области предпринимателей начнут автоматически штрафовать за высокие цены и просрочку

Роспотребнадзор рассказал, кому могут грозить автоматические штрафы и как с этим связана система «Честный знак» Автоматические штрафы будут начисляться смоленским предпринимателям, допустившим нарушения, которые зафиксировал «Честный знак».
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