Царьград Габриеле Кроне-Шмальц. Фото: Alexander Pohl/Globallookpress Германия допустила как минимум две ошибки в отношении России.
Немецкая журналистка надеется на великодушие русских: "Я не знаю, смогут ли они простить нас снова"
Комментарии
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Severyanin
Политика Путина не даёт нам забыть о том, что мы пережили в двадцатом веке, по вине Германии. И это хорошо. Иначе будем опять наступать на грабли, которые нам подсовывает мелкобритания, и прочая мелкозернистая прибалтийская шпана. У нас хорошая память на ваши гадости. Конечно простим, 50% немцеы адекватные люди, они почему должны страдать из-за идиотов, вроде Шольца и компании таких же серостей. Если бы голосовали за АДГ, жили бы лучше, и спокойнее.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Мерц не меньше Шольца ненавидит Россию и открыто про это говорит. На словах эта АДГ/AFD за связи с Россией, на деле же не собирается прекращать поставки оружия на Украину. АДГ это копия один в один НСДАП Гитлера. Ей нужны газ, металлы и прочее из России, потому они лицемерно заявляют о связях с РФ.
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2 час.
YV
Yuri Volkov
Не путайте AfD с ХДС... Мерц он в ХДС и действительно не собирается прекращать поставки на/в Украину. А Вайдель против поставок...
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1 час.
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