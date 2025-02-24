Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Yuri Volkov
    Не путайте AfD с ХДС... Мерц он в ХДС и действительно не собирается прекращать поставки на/в Украину. А Вайдель проти...Немецкая журналис...
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Немецкая журналистка надеется на великодушие русских: "Я не знаю, смогут ли они простить нас снова"

Немецкая журналистка надеется на великодушие русских: "Я не знаю, смогут ли они простить нас снова"

Царьград Габриеле Кроне-Шмальц. Фото: Alexander Pohl/Globallookpress Германия допустила как минимум две ошибки в отношении России.

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Комментарии
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Severyanin
Политика Путина не даёт нам забыть о том, что мы пережили в двадцатом веке, по вине Германии. И это хорошо. Иначе будем опять наступать на грабли, которые нам подсовывает мелкобритания, и прочая мелкозернистая прибалтийская шпана. У нас хорошая память на ваши гадости. Конечно простим, 50% немцеы адекватные люди, они почему должны страдать из-за идиотов, вроде Шольца и компании таких же серостей. Если бы голосовали за АДГ, жили бы лучше, и спокойнее.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Мерц  не меньше  Шольца  ненавидит Россию  и открыто  про  это говорит. На  словах  эта АДГ/AFD  за  связи  с  Россией, на  деле  же  не собирается  прекращать поставки оружия  на  Украину. АДГ  это  копия  один в один  НСДАП  Гитлера. Ей  нужны  газ, металлы  и прочее из России, потому  они лицемерно  заявляют о связях с  РФ.
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2 час.
YV
Yuri Volkov
Не путайте AfD с ХДС... Мерц он в ХДС и действительно не собирается прекращать поставки на/в Украину. А Вайдель против поставок...
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1 час.
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