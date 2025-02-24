Severyanin Политика Путина не даёт нам забыть о том, что мы пережили в двадцатом веке, по вине Германии. И это хорошо. Иначе будем опять наступать на грабли, которые нам подсовывает мелкобритания, и прочая мелкозернистая прибалтийская шпана. У нас хорошая память на ваши гадости. Конечно простим, 50% немцеы адекватные люди, они почему должны страдать из-за идиотов, вроде Шольца и компании таких же серостей. Если бы голосовали за АДГ, жили бы лучше, и спокойнее.

Владимир Алтайцев Мерц не меньше Шольца ненавидит Россию и открыто про это говорит. На словах эта АДГ/AFD за связи с Россией, на деле же не собирается прекращать поставки оружия на Украину. АДГ это копия один в один НСДАП Гитлера. Ей нужны газ, металлы и прочее из России, потому они лицемерно заявляют о связях с РФ.