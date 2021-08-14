NASA: Луны в 2024 году не будет, скафандры кончились

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПрогрессNASA: Луны в 2024 году не будет, скафандры кончились Высадка американцев на Луну в 2024 году не представляется возможной – огорчило верующих в «западный хайтек» NASA.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрБред сивой кобылы.Зайцев Виктор Зайцев ВикторСпрашиваешь кому и ЗАЧЕМ нужна Луна? А ты это у китайцев поинтересуйся. Про Гелий-3 не слышал? А напрасно. Уголёк, нефть, газ и так дальше...Заканчиваются однако (опять же леса горят, трети Амазонской сельвы как тапир слизал и не только с географических карт). Энергия нужна. Тебе вот , например, отключить электричество эдак на недельку...Одним идиотским мнением будет меньше это уж точно. Про "брэд сейв кэйбл" (бред сивой кобылы в переводе) это в чей адрес? Самой заметки или реакции (постов) на неё? Люди просто РЖУТ. И есть от чего. Если "заява" этого самого генерального инспектора не фейк, то ситуация более чем комичная. Сначала голландский вариант однго делавэра, который собрал денюжки, а потом заяву сделал- полёт на Марс приказал долго жить...Потом "коней пропридержал" с высадкой на тот же Марс уже этот...Ну который южноафриканец по рождению и электроатомобилист по совместительству Маск. А китайцы между тем, без шумихи, самопиара...Вон уже собственную "блоху" на обратную сторону Луны высадили...Очень серьёзно готовят уже высадку своих пилотов: тайконавтов. НЕ буду удивлён, что всё у них получится по плану. И всё культурненько, чинно и благородно. Тебе рассказать сколько у них уже полетало в космосе?ДВЕНАДЦАТЬ на дату 2021 год. Некоторые уже по ТРИ раза и до 47 суток. Среди них одна женщина Лю Ян (см. фото). А о скольких сообщало СМИ? То-то и оно! А ты про бред разговоры ведёшь.АлександрНе спрашивал никогда.А Гелий -3 есть и на Земле."Бред сивой кобылы" это про заметку. Амеры были на Луне.Это исторический факт.Выполнили политическую задачу.И ничего более.Никакой экономической пользы в Луне для землян нет.ЮЮлияПравильные комментарии😃Комментировать
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