Германия надеется на русский газ

Германия рассчитывает на возвращение поставок российского газа. Немцы заявляют, что даже если удастся наладить постоянные поставки газа с Катаром, Австралией, Алжиром, Нигерией, стране рано или поздно придется вернуться к сотрудничеству с Россией.