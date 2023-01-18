Германия надеется на русский газ

Германия рассчитывает на возвращение поставок российского газа. Немцы заявляют, что даже если удастся наладить постоянные поставки газа с Катаром, Австралией, Алжиром, Нигерией, стране рано или поздно придется вернуться к сотрудничеству с Россией.
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