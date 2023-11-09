Под Астраханью на муниципальной земле активно устраивают сброс отходов

Застигнутым на месте водителям «вольных мусоровозов» выпишут штрафы. В конце октября в популярном телеграм-канале астраханцы пожаловались на несанкционированную свалку мусора возле поселка Садовый Приволжского района.
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