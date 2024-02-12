Японские Чистомены – мусорные самураи

Очень стильное и позитивное движение в Японии, к которому так и хочется присоединиться. Мусорные самураи – это когда ты в крутом кимоно и палками с рукоятями, как у катан, выходишь на улицы в стильном поиске… мусора.
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