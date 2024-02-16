Почему дождь вызывает сонливость?

Теперь у вас есть научное оправдание, чтобы весь день проваляться в постели. Вы когда-нибудь задумывались, почему при первом же запахе дождя вы чувствуете сонливость? Или почему в дождливое утро практически невозможно оторваться от подушки? Оказывается, не из-за того, что вы ленивы – существует научная причина, по которой дождь вызывает желание вздремнуть.