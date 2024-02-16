Этот таинственн...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Этот таинственный мир

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    она была плоская. кто-то сомневается. она и сейчас плоская.Планета Земля, во...
  • znm_ek Зенин
    Вернее Кто? Ответ - Мы! Это внутреннее состояние... Предсказание тут не причём, от слова "совсем"...Сдерживает ли вас...
  • людмила мишенкова
    Класс ,и главное все логичноШесть причин вери...

Почему дождь вызывает сонливость?

Почему дождь вызывает сонливость?

Теперь у вас есть научное оправдание, чтобы весь день проваляться в постели. Вы когда-нибудь задумывались, почему при первом же запахе дождя вы чувствуете сонливость? Или почему в дождливое утро практически невозможно оторваться от подушки? Оказывается, не из-за того, что вы ленивы – существует научная причина, по которой дождь вызывает желание вздремнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх