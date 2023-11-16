Госдума приняла закон о поддержке волонтеров

МОСКВА, 16 ноября, ФедералПресс. В Госдуме принят законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве» в части совершенствования правового регулирования волонтерской деятельности.
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