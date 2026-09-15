Праздники 16 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

16 сентября 2026 года в России свой профессиональный праздник отмечают специалисты по управлению персоналом, а в мире вспоминают о важности защиты озонового слоя и развития интервенционной кардиологии.
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