Набросились посреди улицы и повалили мать на землю: как толпа мужчин пыталась похитить семилетнюю девочку в Москве

Страна и люди

Вечерняя Москва «Жена держала ее силой»: московский бизнесмен опроверг обвинения в похищении дочки Фото: предоставлено Гайком Дарбиняном Москвичка Анаит, обвинившая бывшего мужа, бизнесмена Гайка Дарбиняна в похищении семилетней дочери, на самом деле сама силой удерживала девочку.