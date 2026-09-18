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Баффетт передал сыну пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Баффетт передал сыну пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Американский инвестор, миллиардер Уоррен Баффетт уступил пост председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway своему сыну Говарду Баффетту.

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