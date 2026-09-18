Баффетт передал сыну пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Американский инвестор, миллиардер Уоррен Баффетт уступил пост председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway своему сыну Говарду Баффетту.
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