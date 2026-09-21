Концерт «Музыка и судьба»

Галина Вишневская вошла в историю как одна из величайших оперных певиц XX века. На вечере, посвящённом её памяти, прозвучит музыка русских композиторов.
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