Губернатор Шумков отказался от покупки новогодних украшений для Зауралья

Вслед за коллегами из Тюменской области и других регионов России губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что отказывается от покупки дополнительных новогодних украшений и иллюминации в связи с проведением специальной военной операции.
Вслед за коллегами из Тюменской области и других регионов России губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что отказывается от покупки дополнительных новогодних украшений и иллюминации в связи с проведением специальной военной операции.
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