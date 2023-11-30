МО РФ: система ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

РИАМО - 30 ноя. Сегодня около 17:30 была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на объекты в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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