Как российские заводы пересобирают производство: опыт внедрения роботов не для галочки

Когда я впервые оказалась на современном производстве, где львиную долю операций выполняют не люди, а программируемые манипуляторы, меня поразила не столько футуристичность картинки, сколько абсолютная, почти противоестественная тишина и ритмичность процессов.
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