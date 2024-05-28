Латвия выдала 34 разрешения на выезд гражданам России, не имеющим вида на жительство

Латвия начала процесс депортации российских граждан, которые не имеют права находиться в стране. Министерство внутренних дел Латвии издало 34 приказа о выезде из страны для граждан России, которые не смогли или не захотели продлить свой вид на жительство (ВНЖ) после внесения поправок в закон об иммиграции.