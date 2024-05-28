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Латвия выдала 34 разрешения на выезд гражданам России, не имеющим вида на жительство

Латвия выдала 34 разрешения на выезд гражданам России, не имеющим вида на жительство

Латвия начала процесс депортации российских граждан, которые не имеют права находиться в стране. Министерство внутренних дел Латвии издало 34 приказа о выезде из страны для граждан России, которые не смогли или не захотели продлить свой вид на жительство (ВНЖ) после внесения поправок в закон об иммиграции.

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