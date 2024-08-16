Владимир Якушев о нападении ВСУ на Курскую область: «Ситуация напряженная»

ТЮМЕНЬ, 16 августа, ФедералПресс. Уральский полпред Владимир Якушев вернулся из Курской области. Об этом политик рассказал во время речи на концерте в честь юбилея Тюменской области во дворце культуры «Нефтяник».
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