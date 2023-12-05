Путин не против амнистии для женщин: Кого предлагают помиловать

Президент России поддержал идею амнистирования определённой категории осужденных женщин.Отбывающих наказания в колониях женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые оказались за решёткой за ненасильственные преступления, предложила амнистировать член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.