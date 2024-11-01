Разрушу отношения Китая и России: что еще пообещал Трамп в интервью Такеру Карлсону

Кроме того, Трамп резко высказался в адрес тех, кто считает его «другом России», назвав их больными. В подтверждение своих слов он привел пример из своего президентского срока, когда ему удалось приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».
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