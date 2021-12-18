Российская премьера сочинения Джеймса Макмиллана состоится на фестивале «Площадь Искусств»

18 декабря в ходе Международного фестиваля «Площадь Искусств», посвященного 100-летию Санкт-Петербургской филармонии, пройдет премьера сочинения Ein Lamplein verlosch («Светильник погас») шотландского композитора Джеймса Макмиллана, сообщает ТАСС.
18 декабря в ходе Международного фестиваля «Площадь Искусств», посвященного 100-летию Санкт-Петербургской филармонии, пройдет премьера сочинения Ein Lamplein verlosch («Светильник погас») шотландского композитора Джеймса Макмиллана, сообщает ТАСС.
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