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Закон и Порядок

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ЦБ и Генпрокуратура разрабатывают меры по борьбе с «раздолжнителями»

ЦБ и Генпрокуратура разрабатывают меры по борьбе с «раздолжнителями»

В ЦБ сообщили о работе над ограничением рекламы «раздолжнителей» ЦБ совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры по защите россиян от «раздолжнителей» — недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами.

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