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ТАСС

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ВС РФ уничтожили укрытие с пехотой и пункт управления дронами ВСУ в ДНР

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской артиллерийской бригады и 6-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили грузовой транспорт, укрытие с пехотой, а также пункт управления беспилотниками противника на константиновском и славянском направлениях СВО в ДНР.

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