Страна и люди
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Страна и люди

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Постпред Израиля сообщил о прекращении сотрудничества с БАПОР

Постпред Израиля сообщил о прекращении сотрудничества с БАПОР

Постоянный представитель Государства Израиль при ООН Дани Данон заявил, что его страна официально уведомила Генеральную ассамблею о прекращении сотрудничества с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

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