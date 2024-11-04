Постпред Израиля сообщил о прекращении сотрудничества с БАПОР

Постоянный представитель Государства Израиль при ООН Дани Данон заявил, что его страна официально уведомила Генеральную ассамблею о прекращении сотрудничества с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии