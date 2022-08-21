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The Hill: Вашингтон идет к третьей мировой войне

The Hill: Вашингтон идет к третьей мировой войне

pxhere.com Вашингтон идет к третьей мировой войне и даже не понимает этого. Об этом рассказал экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг в своем материале для американского издания The Hill.

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