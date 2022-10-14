Путин прокомментировал возможное столкновение войск НАТО с российской армией

Введение войск НАТО в прямое столкновение с российской армией будет очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин во время своей встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Астане.
Введение войск НАТО в прямое столкновение с российской армией будет очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин во время своей встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Астане.
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