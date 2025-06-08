Фицо отказался поддержать расширение санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал решение парламента страны принять резолюцию против антироссийских санкций, заявив, что не будет голосовать за ограничительные меры, если они нанесут ущерб словацкой экономике, РИА Новости.
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