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Фицо отказался поддержать расширение санкций против РФ

Фицо отказался поддержать расширение санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал решение парламента страны принять резолюцию против антироссийских санкций, заявив, что не будет голосовать за ограничительные меры, если они нанесут ущерб словацкой экономике, РИА Новости.

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