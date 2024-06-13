Эксперт оценил ситуацию на вторничном рынке жилой недвижимости

Уже в ближайшем будущем цены на вторичное жилье будут постепенно снижаться. Об этом заявил агентству «Прайм» финансовый эксперт Алексей Кричевский.
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