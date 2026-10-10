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Трамп против Зеленского, немцы устали от Мерца, ЧМ по дзюдо: новости 10 октября

Трамп против Зеленского, немцы устали от Мерца, ЧМ по дзюдо: новости 10 октября

REUTERS/Nathan Howard Президент США Дональд Трамп высказал недовольство действиями главы киевского режима Владимира Зеленского, предложив Украине выбрать нового президента.

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