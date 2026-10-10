REUTERS/Nathan Howard Президент США Дональд Трамп высказал недовольство действиями главы киевского режима Владимира Зеленского, предложив Украине выбрать нового президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым