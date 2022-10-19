Компания Volvo Group считает возможной полную или частичную продажу бизнеса в России

Шведский автоконцерн Volvo Group находится в стадии изучения вариантов оптимизации бизнеса, в связи с чем не исключает возможности продажи частичной или полной продажи российских активов, заявили в беседе с «Ведомостями» представитель компании.
Шведский автоконцерн Volvo Group находится в стадии изучения вариантов оптимизации бизнеса, в связи с чем не исключает возможности продажи частичной или полной продажи российских активов, заявили в беседе с «Ведомостями» представитель компании.
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