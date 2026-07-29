Главком ВСУ Драпатый: пора поставить точку в российском вопросе Юлия ЧелкановаНазначенный на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый оказался в центре скандала после публикации интервью 2023 года, в котором он назвал Россию «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса охарактеризовал как «несознательное население», жаждущее «халявы».