Мужчина погиб на пожаре в Качуге из-за неосторожного обращения с огнем

В ночь на 29 сентября в поселке Качуг произошел пожар, унесший жизнь одного человека. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в начале одиннадцати часов вечера, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
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