НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Похоже на сборище идиотов.С какой целью, эти ублюдки, накапливали воду? Им за падло сделать прогноз событий на летне-...Ситуация с наполн...
  • Лучезар Велимуд
    Почему так мало? Суды защищают нелюдей, смертная казнь должна быть возвращена.Иркутянина осудил...
  • Evgenija Palette
    Благодарная память... это всегда прекрасно, потому что ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА НАД САМИМ СОБОЙ...Территорию Русско...

Мужчина погиб на пожаре в Качуге из-за неосторожного обращения с огнем

В ночь на 29 сентября в поселке Качуг произошел пожар, унесший жизнь одного человека. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в начале одиннадцати часов вечера, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх