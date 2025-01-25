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Царьград

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Атака на склад дронов и позиции ВСУ в окрестностях Харькова

Атака на склад дронов и позиции ВСУ в окрестностях Харькова

В пригороде Харькова произошла атака на склад дронов и позиции ВСУ, сообщает пророссийское подполье. Информация об инциденте поступила от источников, ознакомленных с текущими операциями в регионе.

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