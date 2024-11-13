Мировые продажи подключаемых гибридных автомобилей и электромобилей взлетели на 35%

Мировые продажи полностью электрических и подключаемых гибридных автомобилей выросли на 35% в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, при этом рост во всех регионах был обусловлен 54-процентным скачком продаж в Китае, о чем сообщила исследовательская компания Rho Motion.
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