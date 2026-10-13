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Фондовые индексы Азии завершили торги ростом

Фондовые индексы Азии завершили торги ростом

Фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона завершил торги вторника ростом основных индексов: Nikkei 225 +0,7%, Hang Seng +0,4%, ASX 200 +0,3%, Nifty 50 +0,2%.

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