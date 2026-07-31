ПНИПУ: высокий сахар при диабете создает питательную среду для опухолевых клеток

Рак легкого занимает первое место среди онкологических заболеваний по смертности и второе по распространенности в мире, и один из факторов риска — сахарный диабет: высокий уровень сахара в крови создает для злокачественных клеток питательную среду, рассказал Сергей Солодников, доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ.