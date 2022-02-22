Росреестр и «Мои Документы» сокращают сроки оформления недвижимости москвичей

В связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества и 8 марта Международного женского дня Управление Росреестра по Москве совместно с центрами госуслуг "Мои Документы" проведут акцию по сокращению сроков регистрации недвижимости.
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