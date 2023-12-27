Правительственное издание ФРГ: Западные политики все больше задумываются о мирном разрешении конфликта на Украине

В западной прессе набирает обороты довольно новый тренд, связанный с усиливающимися сомнениями в способности Украины «победить» Россию на поле боя и, соответственно, перспективами дальнейшей поддержки киевского режима.
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