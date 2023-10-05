В Германии высмеяли попрошайничество Зеленского

Немцы установили табличку, считающую дни, когда украинский президент не просил помощи от Берлина.В одном из городов Германии решили высмеять Владимира Зеленского, установив табличку со счётом времени, когда украинский президент не просил помощи у Берлина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии