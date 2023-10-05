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В Германии высмеяли попрошайничество Зеленского

В Германии высмеяли попрошайничество Зеленского

Немцы установили табличку, считающую дни, когда украинский президент не просил помощи от Берлина.В одном из городов Германии решили высмеять Владимира Зеленского, установив табличку со счётом времени, когда украинский президент не просил помощи у Берлина.

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