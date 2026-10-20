Семейство Sollers SF7 включает цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 тонн с кузовом объемом 16,4 м3 и автобусы вместимостью до 22 человек.
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