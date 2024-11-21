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Военный эксперт Кнутов объяснил первый удар "Орешником" по заводу "Южмаш"

Военный эксперт Кнутов объяснил первый удар "Орешником" по заводу "Южмаш"

ВС России ударили новой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске из-за налаженного там подземного производства ракет, рассказал "Известиям" военный эксперт Юрий Кнутов.

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